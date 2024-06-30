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Ortaca'daki yangında 2 sera zarar gördü

MUĞLA - Muğla'nın Ortaca ilçesinde ormanlık alanda çıkan seralara sıçrayan yangında 2 sera zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Ekşiliyurt Mahallesi Yedinci Sokak'ta saat 19.00 sıralarında, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler ormanlık alanının yanında bulunan seralara da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ormanlık alanının yanı sıra 2 serada zarar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.