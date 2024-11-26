Ortaca'nın İçme Suyu Hatları Yenileniyor - Son Dakika
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Yerel

Ortaca'nın İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri, Ortaca'nın Atatürk Mahallesi'nde eski su hatlarını yenileyerek sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamayı hedefliyor. Çalışmalar kapsamında kayıp kaçakla mücadele için de akustik dinleme yapılıyor.

26.11.2024 18:58
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Ortaca'nın içme suyu hatları yenileniyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri Ortaca İlçesi Atatürk Mahallesi İnönü Caddesinde kullanım ömrünü tamamlayan, sık sık arılanarak su kayıplarına ve kesintilere neden olan hatları yeniliyor. Ekipler bunun yanı sıra bölgede kayıp kaçakla mücadele kapsamında hatlar üzerinde akustik dineleme yaparak su kaybı yaşanan hatların da yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için yeni hat imalatları ve revizyon çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Ortaca Atatürk Mahallesinde çalışma başlattı.

İnönü Caddesi üzerinde kullanım ömrünü tamamlayan ve bu nedenle sık sık arızalanarak su kaybına ve kesintilerine neden olan içme suyu hatları yenileniyor. Hatlar böylece bölgenin gelecek yıllardaki nüfus projeksiyonu hesaplanarak yeterli büyüklük ve dayanaklıktaki borular ile değiştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ortaca Belediyesi tarafından bölgede asfaltlama çalışması yapılarak alt ve üstyapısı yenilenmiş bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulacak.

Hat çalışmalarının yanı sıra Ortaca'da kayıp kaçağın azaltılması için hat tarama çalışmaları sürüyor. Akustik dinleme cihazı ile hatlarda meydana gelen arızlar tespit edilerek tamirat işlemleri yapılıyor. Son olarak 17 noktada gece saatlerinde yapılan taramalarda tespit edilen arızalar giderilerek bölgedeki hatların daha sağlıklı çalışması ve su kayıplarının önüne geçilmesi sağlanıyor.

İçme suyu hatları nedeniyle kesintiler yaşadıklarını ve uzun yıllardır bu sorunun çözülmesi için beklediklerini söyleyen Mahalle sakini Murat Çimen, "Yıllardan beri beklenen bir çalışmaydı bu, Ahmet Aras başkanımı ve ekibinin gelmesi ile beraber işlerin daha hızlı olduğunu görüyoruz. En önemlisi çağrılara hızlıca dönülmesi. Atatürk Mahallesi sakini olarak da bu sokağımızın da yapılması, denetlenmesi ve yatırımların gelmesinden dolayı Ahmet Aras ve ekibine çok teşekkür ederiz" dedi.

Mahalle sakini Taner Tansel Türkmen, "Büyükşehir'in çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Yol çalışmalarından, içme suyu borularının değişmesinde bize verdiği değer nedeniyle hizmet olarak verilmesi nedeniyle başkanımız Ahmet Aras Bey'e teşekkür ederiz" dedi.

Mahallelerinde içme suyu hatlarının yenilenmesi nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Talat Dirmilli ise "Mahallemizin sorunları biliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve çalışan ekibine teşekkür ederiz. Su altyapısına kadar yaptıkları için ayrıca teşekkür ederiz. Bu şekilde mahallemizin sorunlarını yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ortaca'nın İçme Suyu Hatları Yenileniyor - Son Dakika

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