Ortahisar\'da 2024\'te 2.134 Çift Nikahlandı

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Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2024 yılında, 156'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 134 çiftin nikahı kıyıldı. Yabancılar arasında ilk sırayı 23 nikahla Afganistan uyruklular alırken, ikinci sırayı 22 nikahla Suriye uyruklular aldı. Ayrıca belgeleri eksik olan ya da nikah günü hazır bulunmadıkları için 16 çiftin nikah işlemi de iptal edildi.

2024 yılında Ortahisar'da 2 bin 134 çiftin nikahının kıyıldığını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Evlendirme Memurluğumuz, geride kalan yılda 156'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 134 çiftin nikahını kıydı. Haftanın 7 günü yoğun mesai harcayarak nikah taleplerini büyük bir titizlikle yerine getiriyorlar. Ben kendilerine yoğun gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Çok sayıda Suriye ve Afganistan uyruklunun yaşadığı Trabzon'da, 23 nikahla Afganistan vatandaşları ilk sırayı alırken ikinci sırayı 22 nikahla Suriye vatandaşları aldı.

Üçüncü sırayı 17 nikahla Rusya vatandaşları, dördüncü sırayı ise 16 nikahla Almanya vatandaşları alırken, diğer ülke vatandaşlarının yaptığı nikahlar şu şekilde sıralandı: Azerbaycan (14), İran (8), Özbekistan (7), Gürcistan (7), Irak (6), Filistin (4), Avusturya (3), Kırgızistan (3), Türkmenistan (3), Cezayir (2), Belarus (2), Ürdün (2), Kazakistan (2), Ukrayna (1), Pakistan (1), Birleşik Krallık (1), Kanada (1), ABD (1), Tunus (1), İsviçre (1), Brezilya (1), Moldova (1), Kosova (1), Güney Kore (1), Danimarka (1), Norveç (1), Kamerun (1), Tacikistan (1), Suudi Arabistan (1) ve Belçika (1).

Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2024 yılında toplamda 34 farklı ülkeden kişilerin nikahı kıyıldı. Yabancı ülke vatandaşları olan çiftler, yasal süreçleri tamamladıktan sonra tercümanlar eşliğinde memurluğa başvurarak nikahlarını kıyabiliyor. Nikah memurları son yıllarda yabancı uyrukluların nikah başvurularının artmasını, komşu ülkelerde meydana gelen iç savaşlara ve Trabzon'da artan turizm faaliyetlerine bağlıyor. - TRABZON