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Osman Bahar güven tazeledi - Son Dakika

Osman Bahar güven tazeledi

13.02.2022 17:02
Osman Bahar güven tazeledi

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 39. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Osman Köksal Bahar, güven tazeledi.

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın 39. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Osman Köksal Bahar, güven tazeledi.

Zonguldak Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 39'uncu Olağan Genel Kurulu Site Spor Salonunda yapıldı. Genel Kurulda mevcut Başkan Osman Bahar tek aday olarak yer aldı. Site Spor Salonun'da yapılan olağan kurula, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ve üyeler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulun divan başkanlığını Muharrem Coşkun yaparken divan heyetini Bekir Bakır, Kadir Bahar, Yaşar Yasin Demirbağ, Şenol Genç yürüttü.

Genel Kurul sonrasında mevcut başkan Osman Bahar, güven tazelerden yönetim şu şekilde oluştu;

"Alpay Aşçı, Oktay Kudu, Serkan Temel, Mustafa Kale, Okan Birinci, Kemal Erdem, Fatih Özdinç, Mehmet Yavuz. Denetim Kurulu: Celal Oruç, Sevcan Tatar, Mevlüt Köse." - ZONGULDAK

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Muharrem Coşkun, Osman Köksal, Esnaf Odası, Zonguldak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osman Bahar güven tazeledi - Son Dakika


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