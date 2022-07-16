Osmaneli 15 Temmuz'da tek yürek oldu - Son Dakika
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Osmaneli 15 Temmuz'da tek yürek oldu

16.07.2022 09:16
Osmaneli 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı.

Osmaneli Kaymakamlığı ve Osmaneli Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri dahilinde, Osmaneli Belediye Başkanlığı önünde saat 21: 00 da program düzenlendi. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberinde, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Rüstem Paşa Cami İmam Hatibi Kadir Sungur tarafından Kur'anı Kerim okumasıyla başladı. Programda, 15 Temmuz belgeseli sinevizyon gösterimi yapıldı. Şehit Osman Er İmam Hatip Lisesi öğrencileri Abdülkerim Sungur ve Ahmet Hamdi Seyyar tarafından günün anlamına dair şiirler okundu.

Belediye Başkanı Münür Şahin ve Kaymakam Yüksel Ünal günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptı. Tasavvuf gurubu tarafından ilahi ve kaside dinletileri icra edildi. Program daha sonra İlçe Vaizi İbrahim Atmaca tarafından, 15 Temmuz günü vatanımızı ve kutsal bayrağımızı canı pahasına koruyan şehitlerimiz ve gazilerimiz dualarla yad edildi. Vatanımızın birliği ve beraberliği için dualar okunduktan sonra İlçedeki camilerden aynı anda salaların verilmesiyle program sona erdi.

Düzenlenen programa Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, Şehit yakınları, Gaziler ve Osmaneli halkı katıldı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Hisarcık, Osmaneli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaneli 15 Temmuz'da tek yürek oldu - Son Dakika

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