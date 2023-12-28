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Osmaneli Belediye Başkanı Pazarı Ziyaret Etti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanı Münür Şahin, pazarı ziyaret ederek esnafla sohbet etti ve Osmaneli'ne ait ürünleri inceledi. Başkan Şahin, yerli ürünlerin daha çok tezgahlarda yer almasını istedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Pazarı Ziyaret Etti
28.12.2023 - 10:33,
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Belediye Başkanı Münür Şahin, pazarın nabzını yokladı.

Osmaneli'nde kurulan pazara giderek hem esnafla sohbet eden, hem de tezgahlardaki Osmaneli'ne ait ürünleri inceleyen Başkan Şahin, pazarın nabzını yokladı. Tezgahlarda bulunan ürünleri hem yakından inceledi hem de fiyatları bir gözden geçirdi. Osmaneli'ne ait yerli ürünleri daha çok tezgahlarda görmek istediğini belirtti. Hem esnaf tarafından hem de halk tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Şahin, herkese kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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