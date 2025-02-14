Osmaneli Belediyesi\'nden Tartı Denetimi

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Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede tartı denetimi gerçekleşti.

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çiğköfteci ve kasaplarda tartı aletlerinin son kontrol tarihlerini denetledi.Eksikliği tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunulurken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne iletilmek üzere formlar teslim edildi. Zabıta Müdürlüğünden gelen açıklamaya göre; bu tür denetimlerin sıklıkla devam edecekleri bildirildi. - BİLECİK