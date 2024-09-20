Osmaneli Belediyesi\'nin Çiçek Yetiştirme Projesi

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından yetiştirilecek olan çiçekler park ve bahçeleri süsleyecek.

Osmaneli Belediyesine bağlı ekipler ilçede bulunan park ve bahçeleri estetik bir dokunuş için çiçek yetişiciliğine başladı. Belediyenin kendi imkanlarıyla ürettiği çiçekler park ve bahçeleri güzelleştireceğini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Doğal güzelliklerimize sahip çıkıyor, Osmaneli'ni hep birlikte daha yeşil ve renkli bir hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK