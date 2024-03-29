Osmaneli Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaneli Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları sona erdi

Osmaneli Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları sona erdi

Osmaneli Belediyesi tarafından Ramazan ayının başından bu yana devam eden mahalle iftarları Haceloğlu Mahallesi'nde son buldu. İftar öncesi masaları tek tek dolaşıp genç, yaşlı herkesle bizzat görüşerek hoş sohbet içerisinde 'hayırlı ramazanlar' dileyen Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, yoğun ilgi ile karşılandı.

29.03.2024 11:02  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaneli Belediyesi tarafından Ramazan ayının başından bu yana devam eden mahalle iftarları Haceloğlu Mahallesi'nde son buldu.

İftar öncesi masaları tek tek dolaşıp genç, yaşlı herkesle bizzat görüşerek hoş sohbet içerisinde 'hayırlı ramazanlar' dileyen Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin, yoğun ilgi ile karşılandı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı iftar sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Şahin, "Ramazan ayı kapsamında düzenlediğimiz mahalle iftarlarının amacı birlikte kardeşlik iftarı yapmaktır. Bugün burada kardeşlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız ve büyüklerimizle, zengin, fakir aynı sofrada oruç açmanın huzuru içindeyiz. Bu akşam son iftarımıza katılan herkese ve bu iftar programlarını düzenlememizde bizlere destek olanlara emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Osmaneli halkımın ve İslam aleminin Ramazan bayramlarını şimdiden kutluyorum" dedi.

İftar yemeğinde konuşan Kaymakam Yüksel Ünal "Bugün burada benimde sakini olduğum Haceloğlu Mahalle halkımız ile iftar yemeğinde bir araya geldiğimiz için son derece mutluyuz. Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir ay. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin pekiştiği bir ay. Bu iftar yemeğinde de yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneği sergilenmektedir. Bu nedenle Mahalle İftar yemeğini düzenleyen Belediye Başkanımıza, emeği geçenlere ve katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramı dolaysıyla şimdiden Bayramınızı kutluyorum" dedi.

İftar programına Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin siyasi parti Başkanları, sivil toplum kuruluşları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Münür Şahin, Yüksel Ünal, Osmaneli, İftar, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaneli Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
10:53 Prof. Dr. Özlü’den Japonya’da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
10:03 Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:35 Başakşehir’de Kedi Öldüren Sanığın Cezasına İtiraz Edildi Başakşehir'de Kedi Öldüren Sanığın Cezasına İtiraz Edildi
11:12 Villada patlama Bodrum katında ceset bulundu Villada patlama! Bodrum katında ceset bulundu
11:10 Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
11:03 İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’nin tarihi kongresi için kim ne dedi Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'nin tarihi kongresi için kim ne dedi?
10:06 İzmir’de bir şüpheli 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla gözaltına alındı İzmir'de bir şüpheli 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla gözaltına alındı
09:49 Otobüste infial yaratan görüntü Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 12:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaneli Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement