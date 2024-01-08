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Osmaneli'de İlkokul Öğrencilerine Hayvan Hakları ve Sıfır Atık Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Osmaneli'de İlkokul Öğrencilerine Hayvan Hakları ve Sıfır Atık Eğitimi Verildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Osmaneli Belediye Başkanlığı tarafından ilkokul öğrencilerine 'Hayvan Hakları' ve 'Sıfır Atık' eğitimleri verildi. Eğitimlerle çocuklara çevre duyarlılığı ve hayvan sevgisi konularında bilinç kazandırılmayı hedefleyen belediye, öğrencilere hayvan hakları, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularında bilgiler aktardı. Belediye Başkanı Münür Şahin, çocukların çevre bilinciyle büyümelerinin sürdürülebilir bir gelecek için temel bir adım olduğunu belirterek, bu eğitimlerle genç nesillere değerleri aşılamayı amaçladıklarını ifade etti.

Osmaneli\'de İlkokul Öğrencilerine Hayvan Hakları ve Sıfır Atık Eğitimi Verildi
08.01.2024 - 12:07,
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ilkokul öğrencilerine 'Hayvan Hakları' ve 'Sıfır Atık' eğitimleri verildi.

Osmaneli Belediye Başkanlığı, ilkokul öğrencilerini 'Hayvan Hakları' ve 'Sıfır Atık' eğitimleriyle çevre duyarlılığı ve hayvan sevgisi konularında bilinçlenmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Öğrencilere, hayvan hakları, korunmaları ve sürdürülebilir bir çevre için atık yönetimi konularında bilgiler verildi. Ayrıca, geri dönüşüm ve sıfır atık prensipleri üzerinde durularak, çocuklara çevre dostu alışkanlıklar kazandırılması hedeflendi.

Belediye Başkanı Münür Şahin, eğitimlerin önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın çevre bilinciyle büyümeleri, doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaları, sürdürülebilir bir gelecek için temel bir adımdır. Belediye olarak bu eğitimleri düzenleyerek, genç nesillere bu değerleri aşılamayı amaçlıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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