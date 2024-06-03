Osmaneli'de Müzik Kursları Halkın Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Osmaneli'de Müzik Kursları Halkın Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Osmaneli\'de Müzik Kursları Halkın Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen müzik kursları, halkın yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Osmaneli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslar, müzik tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Yeni kayıtların başlayacağı duyurulan kurslara tüm halk davet ediliyor.

03.06.2024 13:41  Güncelleme: 13:42
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde müzik kursları halkın yoğun ilgisiyle ve katılımlarıyla devam ediyor.

Osmaneli Belediye Kültür Sanat Konağı'nda devam eden müzik kursları halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Osmaneli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından planlanan ve gerçekleştirilen kurslar müzik tutuklarına eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Osmaneli Belediyesi sosyal medyada duyurduğu mesaj ile yakında başlayacak yeni kayıtlarla yetenekleri keşfetmek ve sanatın gücünü deneyimlemek adına tüm halkı davet ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli'de Müzik Kursları Halkın Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika

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