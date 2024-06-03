Osmaneli\'de Müzik Kursları Halkın Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde müzik kursları halkın yoğun ilgisiyle ve katılımlarıyla devam ediyor.

Osmaneli Belediye Kültür Sanat Konağı'nda devam eden müzik kursları halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Osmaneli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından planlanan ve gerçekleştirilen kurslar müzik tutuklarına eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Osmaneli Belediyesi sosyal medyada duyurduğu mesaj ile yakında başlayacak yeni kayıtlarla yetenekleri keşfetmek ve sanatın gücünü deneyimlemek adına tüm halkı davet ediyor. - BİLECİK