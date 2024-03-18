Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıtalar fırınlarda denetimlerine devam ediyor.
Ramazan ayı boyunca her gün Osmaneli'nde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreten iş yerlerinde denetim yapacak olan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde pide gramajı, üretimi ve hijyen şartları başta olmak üzere birçok alanda kontroller gerçekleştirmeye başladı. Konu hakkında Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlçemizde faaliyet gösteren iş yerleri ve unlu mamul üretimi yapılan alanları denetliyoruz. Bu denetimlerimizden birisi de büyük önem verdiğimiz unlu mamullerin üretildiği işletmelerdir. İşletmelerimizde başta hijyen olmak üzere pide gramlarını denetliyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kaliteli hizmet almasıdır. Yaptığımız denetimlerde önemli bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Tespit ettiğimiz küçük eksiklikler hakkında da gerekli uyarılarımızı yaptık. Bu anlamda denetimlerimiz bütün gıda sektörleri başta olmak üzere her alanda devam edecektir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan vatandaşlar, halk sağlığını tehdit eden durumlarla karşılaştıklarında, Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine ulaşmaları konusunda uyarıldı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Osmaneli'deki fırınlar denetleniyor - Son Dakika
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