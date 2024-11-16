Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Amasya Vali Yardımcısı olarak atandı.
4 yıldır Osmaneli Kaymakamlığı görevini yürüten Yüksel Ünal, geçtiğimiz gün Resmi Gazetede yayımlanan kararname ile Amasya Valiliğine Vali Yardımcılığı görevine atanmıştı. Kaymakam Ünal'a Belediye Başkanı Bekir Torun'un öncülüğünde veda yemeği düzenlendi.
Düzenlenen veda yemeğinin ardından Kaymakam Yüksel Ünal yeni görev yerine uğurlandı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Amasya Vali Yardımcısı Oldu - Son Dakika
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