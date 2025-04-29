Osmaneli\'nde Yeni Su Deposu İnşaatı Devam Ediyor

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yapımı devam eden su deposu inşaatını yerinde inceledi.

Başkan Torun, projenin teknik detayları hakkında bilgi alarak çalışmaları yakından takip etti. Yeni su deposunun Osmaneli'nin su ihtiyacını uzun yıllar boyunca karşılayacağını belirten Başkan Torun, yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Belediye Başkanı Torun açıklamasında ise; "Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik altyapı yatırımlarını bir bir hayata geçiriyoruz. Yapımı süren su deposu sayesinde ilçemizde su arz güvenliği artırılacak ve Osmaneli'miz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK