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Osmaneli sanayisi gün geçtikçe büyüyor - Son Dakika

Osmaneli sanayisi gün geçtikçe büyüyor

14.02.2022 12:37
Osmaneli sanayisi gün geçtikçe büyüyor

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede faaliyete giren bir kimyasal madde üreten tesisin açılışını yaptı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede faaliyete giren bir kimyasal madde üreten tesisin açılışını yaptı.

Başkan Şahin, Keremali Sanayi Parselleri Bölgesinde inşaat çalışmalarını tamamlayan ve arıtma tesislerinin ihtiyaç duyduğu demi klorür ve klor malzemelerinin üretimini sağlayacak tesisi ziyaret ederek, açılışını gerçekleştirdik. İlgililerden şirketin çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Şahin, şirket yöneticilerine ilçeye yatırım yapmaları nedeniyle teşekkür etti. - BİLECİK

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Münür Şahin, Osmaneli, Kimyasal, İnşaat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaneli sanayisi gün geçtikçe büyüyor - Son Dakika


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