Osmangazi'de Su Kesintisi

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BUSKİ, yapılacak çalışmalar çerçevesinde 14 Ekim Pazartesi günü Osmangazi ilçesinde su kesinti yaşanacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi 2. Hürriyet Caddesi ve civarında 14 Ekim 2024 (Pazartesi) tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA