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Osmangazi'nin dört bin yanında hizmet - Son Dakika

Osmangazi'nin dört bin yanında hizmet

05.01.2022 11:18
Osmangazi'nin dört bin yanında hizmet

Osmangazi Belediyesi, Yahşibey Mahallesi Bozkurt Caddesi'nde başlattığı çalışma ile El Emek Otoparkı ve çevresindeki bozuk olan zemini yeniliyor.

Osmangazi Belediyesi, Yahşibey Mahallesi Bozkurt Caddesi'nde başlattığı çalışma ile El Emek Otoparkı ve çevresindeki bozuk olan zemini yeniliyor. Başkan Mustafa Dündar, zamanla bozulan zemindeki parkelerin sökülerek, otopark çevresinde yapılacak çevre düzenlemesi ile bölgenin yepyeni bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla bir yandan yeni yollar açan, bir yandan da mevcut yol ve kaldırımlarda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Yahşibey Mahallesi Bozkurt Caddesi üzerinde bulunan otopark ve çevresindeki bozuk olan zeminleri yeniliyor. Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Osmangazi Ek Hizmet Binası ve EL Emek Otoparkının bulunduğu bölgedeki parke taşları sökülerek yenileniyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zeminin yanı sıra kaldırım ve bordür taşlarını da sökerek bölgede kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapıyor.

Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ile birlikte çalışmanın yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa'nın en eski mahallelerinden biri olan Yahşibey Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda bozulan zeminlerin yenilenerek, vatandaşların yaya ve araç ulaşımında karşılaştıkları sorunun sona ereceğini söyledi. Başkan Dündar, "Yahşibey Mahallemizin bulunduğu bölge, Bursa'mızın en eski yerleşim yerlerinden biri. Osmangazi Kaymakamlığı ek hizmet binası, Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve EL Emek Otoparkı'nın da bulunduğu bölgede, zamanla bozulan zemindeki parke taşları Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından sökülerek yenileniyor. Aynı zamanda, bu bölgede yaptığımız çevre düzenlemesi ile Bozkurt Caddesi ve El Emek Otoparkı çevresi yepyeni bir görünüme kavuşacak" dedi. - BURSA

Osmangazi'nin dört bin yanında hizmet

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Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi'nin dört bin yanında hizmet - Son Dakika


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