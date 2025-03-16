Osmaniye'de 40 Evde 40 İftar Programı - Son Dakika
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Osmaniye'de 40 Evde 40 İftar Programı

Osmaniye\'de 40 Evde 40 İftar Programı

AK Parti Osmaniye, 6 bin kişiye ulaştığı iftar programıyla Ramazan'ın birlik ve paylaşım ruhunu yaşattı.

16.03.2025 13:44
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Ramazan ayı nedeniyle AK Parti Osmaniye İl Teşkilatı tarafından ilk defa düzenlenen "40 Evde 40 İftar" programı tamamlandı.

Ramazan ayının manevi iklimini ailelerle paylaşmak ve onların gönül hanelerine dokunmak için başlatılan "40 aile ile 40 iftar" programıyla ilgili parti binasında açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, Ramazan'ın ilk 15 günü boyunca günlük 40 aile ile iftar sofrasında buluştuklarını söyledi. Ramazan ayı öncesinde kurulan Ramazan Koordinasyon Merkezi sayesinde merkez ve 6 ilçe dahil olmak üzere il genelinde 6 bin kişiye ulaşıldığını belirten Binboğa, programın insani bir amaç taşıdığını ve siyasi bir etkinlik olmadığını vurguladı.

"Kent genelinde 6 bin kişiye ulaştık"

Ramazan'ın birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, "Osmaniye İl Teşkilatı olarak genel merkezimin talimatlarıyla ama bu yaptığımız program tamamen Osmaniye İl Başkanlığımızın yaptığı 40 evde 40 gönül sofrasına il teşkilatımızla, kadın kollarımızla ve gençlik kolları teşkilatlarımızla eşlik ettik. Bu seçtiğimiz aileleri tabii bazen söyleniyor 40 aile derken Ramazan 30 gün 40 gün nasıl olacak? Biz her gün 40 aileye misafir olduk, onların gönül hanelerine, gönüllerine taht kurmak için onlarla beraber olduk. Giderken, kendi hazırlattığımız yemeklerle ihtiyaç sahibi olan ailelere Ramazan kolimizle ve zarfta bir miktar alışveriş kartlarıyla beraber bu hanelere misafir olduk. Biz Ramazan öncesinde, bir ay öncesinde, bir buçuk ay öncesinde RKM diye adlandırdığımız Ramazan Koordinasyon Merkezi'mizi kurduk ve bu Ramazan Koordinasyon Merkezi'miz ana kademe il yönetimimizden, gençlik kolları ve kadın kollarımızdan ekip 40 ayrı ekip oluşturarak da her gittiğimiz programda 40 ayrı ekiple bu programda gerçekleşirdik. Rakamsal olarak baktığımızda 600 hanemizde yaklaşık 6 bin kişiyle bir araya geldik" diye konuştu.

Binboğa: "Amaç siyasi değil, insani"

Siyaset yapmak amacıyla değil ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak, sadece bir selama dahi ihtiyacı olan ailelerle bir arada olmak için böyle bir program düzenlediklerini söyleyen Başkan Binboğa, "Memleketimizdeki, ülkemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerle bir arada olmak, bu ailelerin sadece o gün akşamındaki iftar sofralarını değil, o ailelerin bundan sonraki hayatlarında da onlara destek olmak için bu programı düzenledik" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de 40 Evde 40 İftar Programı - Son Dakika

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