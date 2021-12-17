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Osmaniye'de ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık ayakkabı desteği - Son Dakika

Osmaniye'de ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık ayakkabı desteği

17.12.2021 10:33
Osmaniye'de ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık ayakkabı desteği

Osmaniye'de ihtiyaç sahibi 101 çocuğa Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde kışlık ayakkabı yardımı yapıldı.

Osmaniye'de ihtiyaç sahibi 101 çocuğa Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün öncülüğünde kışlık ayakkabı yardımı yapıldı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahibi çocukların kışlık ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçen Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Osmaniye İl Temsilciliği hayırsever vatandaşların katkılarıyla alınan kışlık ayakkabıları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttı.

Osmaniye Gençlik Merkezi Değerler ve Gönüllülük Kulübü, Sevgi ve Merhamet Timinde görevli gençlerinde yer aldığı programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve AFAD İl Müdürü Serhat Bulut tarafından 101 çocuğa ayakkabıları verildi.

Program sonrasında çocuklar için verilen yemeğin ardından gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından çocuklara yönelik oyun ve etkinlikler gerçekleştirildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık ayakkabı desteği
Osmaniye'de ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık ayakkabı desteği

Osmaniye, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaniye'de ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık ayakkabı desteği - Son Dakika


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