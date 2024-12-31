Osmaniye'de Kaçak Göçmen Yakalandı

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Osmaniye'de durdurulan jeepin bagajında kaçak göçmen yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan jeep bagajından düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan jeep ve minibüste yapılan incelemede, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesinin bulunmadığı, ülkemize yasadışı yollardan giriş yapan 12 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüleri Ahmed F. ve Muhammed Alı F. isimli şahıslar göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki idari işlemleri akabinde sınırdışı edilmiştir