Osmaniye'de Kömür Satışları Düşüyor - Son Dakika
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Osmaniye'de Kömür Satışları Düşüyor

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Osmaniye'de alım gücünün düşmesi kömür satışlarını olumsuz etkiliyor, yarım torba isteyenler artıyor.

31.12.2024 16:10
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'de alım gücü düşen vatandaşlar kömür almakta sıkıntı çekiyor. Eskiden ton ton satılan kömürün şu an torba torba satıldığını hatta yarım torba bile isteyenlerin olduğunu ifade eden kömür satıcısı Mustafa Acar, "Kömür satışları oldukça düşük. Şu anda durma noktasında. Vatandaş pahalı olduğu için almıyor. Yarım torba isteyen de oluyor" dedi. Osmaniye Kömürcüler ve Oduncular Kooperatifi Başkanı Hüsamettin Keskiner ise "Bizim esasen kömür satışlarımız yazdan başlardı, kömür satışları düştü. Kömür satan esnaf sayısı günden güne azaldı" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de kömür satıcıları, alım gücü düşen vatandaşların kömür almakta sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Osmaniye Kömürcüler ve Oduncular Kooperatifi Başkanı Hüsamettin Keskiner, şunları söyledi:

"Kışın gelmesi ile beraber kömür satışları artması gerekiyordu. Bizim esasen kömür satışlarımız yazdan başlardı, kömür satışları düştü. Kömür satan esnaf sayısı günden güne azaldı. Vatandaşlar da şöyle mağdur durumda, genelde kömür almak isteyen insanlar, ekonomisi düşük olan insanlar kömür alıyor. Çünkü doğal gaz birçok noktaya girdi artık. Doğal gaz ile elektrik ile ısınamayan insanlar kömür kullanmak durumunda. Tabii kömür fiyatları da torba bazında baktığımızda bir torbası 250 lira. Kömür alacak, iki torba kömür, dört torba kömür alacak bu vatandaş. Eskiden toplu alıyordu kışlık ihtiyacını yazdan alıyordu ama şu anda dört torba kömür istiyor müşterimiz, götürsek bir türlü, bunun bir maliyeti var, teslimatı, maliyeti. Götürmesek vatandaş gariban, 'gel al' diyorsun bisikletle gelecek, motorla gelecek, aracıyla gelecek yani her türlü sıkıntılı bir durum. Şu anda bu konuda biraz sıkıntılarımız fazla."

Kömür ve odun satıcısı Mustafa Acar ise "Kömür satıyoruz, odun satıyoruz. Kömür satışları oldukça düşük. Şu anda durma noktasında. Vatandaş pahalı olduğu için almıyor .Yarım torba isteyen de oluyor. İki torba, üç torba alıyorlar. Eskiden ton ton alıyorlardı şu anda iki torba, üç torba, beş torba, almaya başladılar" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Kömür Satışları Düşüyor - Son Dakika

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