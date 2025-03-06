Osmaniye'de Konteyner Yangını

Yerel

Osmaniye'de depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yandı

OSMANİYE - Osmaniye'de depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Düziçi ilçesi Bostanlar Köyü Hacı İbişler Mahallesi'ndeki Ahlat Konteyner Kent'te meydana geldi. Depremzede Adem Yalman'ın yaşadığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.