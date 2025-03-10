Osmaniye'de Refüje Çıkan Otomobilde 1 Yaralı

Osmaniye'de otomobil refüje çıktı: 1 yaralı
OSMANİYE - Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı sürücü yaralandı.
Kaza, Bahçe ilçesi sanayi bölgesinde meydana geldi. Emre D. İdaresindeki 79 ABY 706 plakalı Opel Insıgnıa marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Emre D. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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