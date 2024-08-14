Osmaniye'de sıcaklık mısırda verimi düşürdü - Son Dakika
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Osmaniye'de sıcaklık mısırda verimi düşürdü

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Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde çiftçiler havaların sıcak olmasından dolayı mısır koçanların büyümemesinden dolayı verimin düştüğünü söyledi.

14.08.2024 19:46
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Osmaniye'de sıcaklık mısırda verimi düşürdü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi İlçesinde çiftçiler havaların sıcak olmasından dolayı mısır koçanların büyümemesinden dolayı verimin düştüğünü söyledi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çiftçiler, bu yıl yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle mısır verimlerinin düştüğünü belirtti. Bölgede ekiminden hasada kadar altı kez sulanması gereken mısır tarlalarında, çiftçiler ilk iki sulama işlemini tamamlayamadı. Sıcak havanın etkisiyle mısır koçanları yeterince büyüyemedi ve verimde düşüşler yaşandı.

Bu sezon sıcaklıktan dolayı mısır koçanlarının büyümediğini söyleyen çiftçi Ahmet Demir,"2024 yılı mısır hasadına başladık. Havaların çok kurak gitmesinden dolayı çiftçilerimiz 1 ve 2. sulamayı yapamadı. Dönüme bin 300, bin 100 verim veriyor. Fiyatlarımız 7 bin 300, 7 bin 500 civarı. Devletimizin bu konuda desteklemesini istiyoruz. Verimler üst üste ekilen yerlerde biraz daha az birde mısırın cinsine göre değişiyor. Diğer yıllara göre verim düşük, çok yağmur olmasına rağmen hava çok sıcak gitti. Çiftçilerimiz sulama yapsa da verim düşük" dedi.

Kaynak: İHA

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