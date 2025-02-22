Osmaniye'de Su Krizi

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Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde içme suyundaki pompa problemi dolayısıyla bazı köylerde su sıkıntısı çekiliyor. Su sıkıntısı yaşayan Ayşe Vardar, "Suyumuz yok. Su bir haftadan beri yok. Sağdan soldan topluyoruz olan yerden. Çamaşırımız böyle yığılı. Banyo da yapamıyoruz" dedi. Tahsin Akkoç ise, "İçecek suyu zor buluyoruz gidip parasıyla alıyoruz. Emekli maaşımız da ona veriyoruz" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı köylerde sular günlerdir akmıyor. Mehirli ve Yenigün köyünde yaşayan vatandaşlar içme suyu ihtiyacını çoğu zaman bidonlarla köye su taşımakla sağlıyor. Kimi köylüler ise Kadirli ilçesine gelerek büyük su tankerleri ile köye su götürüyor. Davut Tunçkol, şunları söyledi:

"Hayvanlarımızın suyu yok, susuz. Hayvanlar susuz ölecek. Biz içme suyunu bıraktık hayvanları doyurabilsek diye düşünüyoruz, su yok. 15 günden beri su yok bir benim değil yani bütün köylerin hepsi susuz. Burada yaşlı insanlar var, engelli insanlar var hepsi rezil. Soruyoruz 'su ne zaman gelecek' yetkililere 'pompa bozuk ne zaman geleceği belli değil' diyor. Bir pompa bu kadar zor mu bunu yapması. Hangi ülkede yaşıyoruz? Suyu 1 kilometre uzaktan kovayla taşıyorum. Kova ile su getirme ile bu hayvan doyar mı? Ben içecek suyu bulamıyorum beni bıraktım, hayvanları düşünüyorum."

Mehmet Vardar, "Suyumuz yok. 10 gündür yok, oradan buradan topluyoruz" derken eşi Ayşe Vardar ise, "Suyumuz yok. Su bir haftadan beri yok. Sağdan soldan topluyoruz olan yerden. Çamaşırımız böyle yığılı. Banyo da yapamıyoruz su olmayınca ne yapalım nasıl banyo yapalım" dedi.

"Bir emekli maaşımız var o da suya gidiyor"

Hatice Akkoç, "Suyumuz bir aydan beri yok. Devamlı hazır su kullanıyoruz. Benim hastam var burada perişanım dağın başında. Hazır su kullanacağım da benim ne işim var burada? Mecbur almak zorundayız ne yapacaksın çare yok. Pahalı, ne yapacaksın çaremiz yok, çaremiz. Variller bidonlar öte tarafta doluydu, onlar da boşaldı. Evvelki gün bir tanker getirttirdik doldurduk evin başına bugün o da akmıyor. Hazır su alacağız, tankerle getirtip doldurtturacağız" dedi.

Tahsin Akkoç, "Bizim hemen hemen bir ay, iki aydan beri suyumuz yok. Sağdan soldan bidon bidon su topluyoruz, hazır su alıyoruz. Bir emekli maaşımız var o da suya gidiyor. Bu dağın başında ne yapmamız gerek onu da size soruyorum. Felç hastasıyım ben, yarı tarafım yok benim. Banyo yapmam lazım ona da su bulamıyoruz. İçecek suyu zor buluyoruz gidip parasıyla alıyoruz. Emekli maaşımız da ona veriyoruz" diye konuştu.

"Çamaşırı yıkayamıyoruz"

Ali Tunçkol ise, "Ben 86 yaşındayım, suyum yok, su bulamıyorum. Gidip nerede bulursam doldurup içiyoruz" derken eşi Elif Tunçkol, "Benim suyum yok. Bir de onlarla su bulursak içiyoruz bulamazsak ne yapacağımızı şaşırdık. Çamaşır kokuyor. Perişanız. Banyo yapma hiç yok. İçeri koktu kirinden. Kafama bit düştü kirden kirden. Banyo yok, su yok ne yapalım? 86 yaşındayım nerede su bulabilirsek orada içiyoruz, bulamazsak öyle duruyoruz" şeklinde konuştu.

Bircan Umutlu, "20-25 günden beri su yok. Susuz ne yapalım işte oradan buradan tankerle dolduruyoruz getiriyoruz. Çakma suyu olan arkadaşlardan parasıyla dolduruyoruz getiriyoruz. Hayvanlara su veremiyoruz. Çamaşırı yıkayamıyoruz. Makine çalışmıyor su olmazsa makine çalışmıyor ki" ifadelerini kullandı.