Osmaniye'de Su Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de Su Krizi

Geniş Video İzle

Kadirli ilçesinde içme suyu pompa arızası nedeniyle bazı köylerde su sıkıntısı yaşanıyor.

22.02.2025 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde içme suyundaki pompa problemi dolayısıyla bazı köylerde su sıkıntısı çekiliyor. Su sıkıntısı yaşayan Ayşe Vardar, "Suyumuz yok. Su bir haftadan beri yok. Sağdan soldan topluyoruz olan yerden. Çamaşırımız böyle yığılı. Banyo da yapamıyoruz" dedi. Tahsin Akkoç ise, "İçecek suyu zor buluyoruz gidip parasıyla alıyoruz. Emekli maaşımız da ona veriyoruz" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı köylerde sular günlerdir akmıyor. Mehirli ve Yenigün köyünde yaşayan vatandaşlar içme suyu ihtiyacını çoğu zaman bidonlarla köye su taşımakla sağlıyor. Kimi köylüler ise Kadirli ilçesine gelerek büyük su tankerleri ile köye su götürüyor. Davut Tunçkol, şunları söyledi:

"Hayvanlarımızın suyu yok, susuz. Hayvanlar susuz ölecek. Biz içme suyunu bıraktık hayvanları doyurabilsek diye düşünüyoruz, su yok. 15 günden beri su yok bir benim değil yani bütün köylerin hepsi susuz. Burada yaşlı insanlar var, engelli insanlar var hepsi rezil. Soruyoruz 'su ne zaman gelecek' yetkililere 'pompa bozuk ne zaman geleceği belli değil' diyor. Bir pompa bu kadar zor mu bunu yapması. Hangi ülkede yaşıyoruz? Suyu 1 kilometre uzaktan kovayla taşıyorum. Kova ile su getirme ile bu hayvan doyar mı? Ben içecek suyu bulamıyorum beni bıraktım, hayvanları düşünüyorum."

Mehmet Vardar, "Suyumuz yok. 10 gündür yok, oradan buradan topluyoruz" derken eşi Ayşe Vardar ise, "Suyumuz yok. Su bir haftadan beri yok. Sağdan soldan topluyoruz olan yerden. Çamaşırımız böyle yığılı. Banyo da yapamıyoruz su olmayınca ne yapalım nasıl banyo yapalım" dedi.

"Bir emekli maaşımız var o da suya gidiyor"

Hatice Akkoç, "Suyumuz bir aydan beri yok. Devamlı hazır su kullanıyoruz. Benim hastam var burada perişanım dağın başında. Hazır su kullanacağım da benim ne işim var burada? Mecbur almak zorundayız ne yapacaksın çare yok. Pahalı, ne yapacaksın çaremiz yok, çaremiz. Variller bidonlar öte tarafta doluydu, onlar da boşaldı. Evvelki gün bir tanker getirttirdik doldurduk evin başına bugün o da akmıyor. Hazır su alacağız, tankerle getirtip doldurtturacağız" dedi.

Tahsin Akkoç, "Bizim hemen hemen bir ay, iki aydan beri suyumuz yok. Sağdan soldan bidon bidon su topluyoruz, hazır su alıyoruz. Bir emekli maaşımız var o da suya gidiyor. Bu dağın başında ne yapmamız gerek onu da size soruyorum. Felç hastasıyım ben, yarı tarafım yok benim. Banyo yapmam lazım ona da su bulamıyoruz. İçecek suyu zor buluyoruz gidip parasıyla alıyoruz. Emekli maaşımız da ona veriyoruz" diye konuştu.

"Çamaşırı yıkayamıyoruz"

Ali Tunçkol ise, "Ben 86 yaşındayım, suyum yok, su bulamıyorum. Gidip nerede bulursam doldurup içiyoruz" derken eşi Elif Tunçkol, "Benim suyum yok. Bir de onlarla su bulursak içiyoruz bulamazsak ne yapacağımızı şaşırdık. Çamaşır kokuyor. Perişanız. Banyo yapma hiç yok. İçeri koktu kirinden. Kafama bit düştü kirden kirden. Banyo yok, su yok ne yapalım? 86 yaşındayım nerede su bulabilirsek orada içiyoruz, bulamazsak öyle duruyoruz" şeklinde konuştu.

Bircan Umutlu, "20-25 günden beri su yok. Susuz ne yapalım işte oradan buradan tankerle dolduruyoruz getiriyoruz. Çakma suyu olan arkadaşlardan parasıyla dolduruyoruz getiriyoruz. Hayvanlara su veremiyoruz. Çamaşırı yıkayamıyoruz. Makine çalışmıyor su olmazsa makine çalışmıyor ki" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Osmaniye, 3-sayfa, Kadirli, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Su Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 İddia bomba Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK’da İddia bomba! Sinan Akçıl ve Mesut Özil AK Parti MKYK'da
22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:32:33. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Su Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.