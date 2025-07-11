Osmaniye\'de Yangın Eğitimi

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik AFAD tarafından uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimlerde, yangın öncesinde alınması gereken önlemler, yangın anındaki doğru müdahale yöntemleri ve yangın sonrası yapılması gereken çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aktarıldı. Eğitim kapsamında yangın güvenliği ekipmanlarının tanıtımı yapılarak doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca düzenlenen tatbikatta katılımcılara, muhtemel yangın durumlarında hızlı ve etkili müdahale yetkinliği kazandırılması hedeflendi. AFAD yetkilileri, bu tür eğitimlerin hem kurum personelinin güvenliğini sağlamak hem de muhtemel afetlere hazırlıklı olunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Eğitim sonunda katılımcılara teşekkür edilerek afet farkındalığının artırılması yönündeki çalışmaların devam edeceği vurgulandı. - OSMANİYE