Osmaniyeli Çay Ocağı İşletmecisi: "Çayı İki Liraya Veriyorum. Zamlara Göre Değerlendirmiş Olsam, 6 Lira Yapmam Lazım"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Çaya gelen zam, Osmaniye'deki kahvehanelerde müşteri sayısını azalttı. Çay ocağı işletmecisi Hüseyin Pala, "Şu an çayı 2 liraya veriyorum. En ucuz veren benim. Gelen zamlara göre değerlendirmiş olsam, 6 lira yapmam lazım. Çaylarımızın bu kadar yükselmesine gerek yok. Rica ediyoruz bunları engellemesinler, garibanlarımız çayını içsin. Garibanın bir çayı var başka bir şeyi yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çok sayıda kahvehane ve çay ocağının bulunduğu Çamlı Kahve Meydanı'nda esnaf satışlardan memnun değil. Çay ocağı işletmecisi Hüseyin Pala, şunları söyledi:

"GARİBANIN BİR ÇAYI VAR BAŞKA BİR ŞEYİ YOK"

"Ben 10 yıldır çay ocağı işletiyorum, Kadirli'de. Bu çay ocağında garibanlar, parası olmayanlar, sokakta kalanlar; devamlı gelir çayını içer. Şu an çayı 2 liraya veriyorum. En ucuz veren benim şu an Kadirli'de. Ben bunu gelen zamlara göre değerlendirmiş olsam 6 lira yapmam lazım. Kadirli en fazla çay ocağı olan bir yer.

Gariban çaydan başka bir şey içemiyor. Yemek yese üstüne mutlaka bir çay içecek. Çaylarımızın bu kadar yükselmesine gerek yok. Rica ediyoruz yani bunları engellemesinler, garibanlarımız çayını içsin. Garibanın bir çayı var başka bir şeyi yok. Böyle giderse birçok çay ocağı kapanır.

Ben nerden ekmek çıkaracağım? Çay ocağı virüsten sonra açıldığında çay 23 lira, 24 lira liraydı. Şu an 60 lirayı gördü. Ben 2 liraya veriyordum yine 2 liraya veriyorum nasıl vereceğiz? ya düşüreceğiz ya pahalandıracağız, düşersek biz kazanamayacağız, pahalandırsak gariban içemeyecek. O yüzden buna bir çözüm bulunmasını arz ediyoruz büyüklerimizden."

"ÇAYI VERESİYE İÇİYORUM"

Vatandaş Harun Güven ise, "Çay ocağında maliyetler yükseldiğinden dolayı çaylar da pahalandı. Buna karşılık maliyetin ucuzlaması lazım ki millet daha ucuza versin, her şeyin maliyeti yükseldi. 1 ay veresiye içiyorum günü geldiğinde de takviye ediyorum elime de toplu para geçmiş oluyor, veresiyeyi verin yani, veresiye de verin millete" dedi.

"ÇAY SATIŞLARIMIZ YÜZDE 50 DÜŞTÜ"

Kahvehane işletmecisi Mesut Akharman, "Zamlardan dolayı zam yapmak zorunda kaldık. 2,5 TL yaptık işlerimiz düştü, tam fiyat uygulayamıyoruz sabit müşterilerimiz olduğu için. Günde ortalama 400 satıyorduk 200'lere kadar düştü" dedi.

Kadirli Gıda Maddeleri Esnaf Odası Başkanı Durdu Avan ise "İlçemizde 160-200 civarında çay ocağı ve kahve vardır. Çayın kahvenin pahalanmasından dolayı üyelerimiz çok zor durumda, zam yapmak zorunda kalacağız" dedi.