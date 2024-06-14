Osmaniyeli Depremzede, Evine Kapı ve Pencere Taktıramadığı İçin Elektrik Aboneliği Alamadı - Son Dakika
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Osmaniyeli Depremzede, Evine Kapı ve Pencere Taktıramadığı İçin Elektrik Aboneliği Alamadı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde depremzede emekli vatandaş, yeni yaptırdığı evine kapı, pencere taktıramadığı için elektrik aboneliği alamadığını söyledi. Maaşı yetmediği için kapı ve pencere alamadığını ifade eden Ayvaz Tuna, "Artık maddi imkanım son noktaya geldiği için emekli maaşıyla ben buraya kadar yaptırabildim. Kapı pencerenin elektrik aboneliği ile ne ilgisi alakası var? Kapı pencere takılmazsa bu evin içerisinde elektrik yanmayacak mı acaba? Ben bu nedenden dolayı mağdurum" dedi.

14.06.2024 11:20
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde depremzede emekli vatandaş, yeni yaptırdığı evine kapı, pencere taktıramadığı için elektrik aboneliği alamadığını söyledi. Maaşı yetmediği için kapı ve pencere alamadığını ifade eden Ayvaz Tuna, "Artık maddi imkanım son noktaya geldiği için emekli maaşıyla ben buraya kadar yaptırabildim. Kapı pencerenin elektrik aboneliği ile ne ilgisi alakası var? Kapı pencere takılmazsa bu evin içerisinde elektrik yanmayacak mı acaba? Ben bu nedenden dolayı mağdurum" dedi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek beldesi Şehit Ali Gökçe Mahallesi'nde ikamet eden emekli imam Ayvaz Tuna, Kahramanmaraş depremlerinde evinin yıkıldığını, yeni bir ev yaptığını ancak emekli maaşı yetmediği için kapı ve penceresini taktıramadığını ve bu yüzden de elektrik aboneliği alamadığını söyledi. Kapıya pencereye çul takan depremzede elektrik şirketine tepki gösterdi.

"Maddi durumum son noktaya geldi"

Ayvaz Tuna şunları söyledi:

"Kahramanmaraş depremlerinde ikamet ettiğim ev ağır hasar nedeniyle yıkıldı. Ben o depremden sonra odunluk için yapmış olduğum çinko kulübenin içerisinde yaşamaya başladım. Depremin arkasından ben 2023 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra, inşaatımın belirli aşamasını daha önce yaptığım için emeklilikten sonra inşaatımın geri kalanını tamamlamak için gerekli izinlerimi aldım ve inşaatımı devam ettirdim. Bu arada maddi durumum son noktaya geldi. Toroslar Elektriğe, Enerjisa'ya müracaat ettim. Evime abonelik almak için evraklarımı teslim ettim. Bana evime abonelik alabilmem için dış kapı, pencelerinin tamamının takılması şartını koştular. Bundan dolayı ben de evimin içerisine abone alırım elektriğimi çeker girerim diye evimin içine geldim. Şu an evimin içerisinde oturuyorum.

"Kapı, penceremi benden çok mu düşünüyorlar?"

Ben emekli olmuş birisiyim. Artık maddi imkanım son noktaya geldiği için emekli maaşıyla ben buraya kadar yaptırabildim. Kapı pencerenin elektrik aboneliği ile ne ilgisi alakası var? Kapı pencere takılmazsa bu evin içerisinde elektrik yanmayacak mı acaba? Ben bu nedenden dolayı mağdurum. Önümüzde iki gün kaldı kurban bayramına. Sıcaklıklar 40 dereceyi geçmiş durumda. Evimde elektrik yok. Kapı, penceremi Toroslar Elektrik benden daha çok mu düşünüyor? Bunların giderilmesi elektriğin gelmesine mani mi? Gücüm bitti,maddi imkanım bitti. İmkanım olsa zaten kendilerine fırsat vermeden, bu evin içerisinde yaşayacak olan benim, hepsini bunların yerine getirip yaptıracağım. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Benim evime abone verilmesini istiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniyeli Depremzede, Evine Kapı ve Pencere Taktıramadığı İçin Elektrik Aboneliği Alamadı - Son Dakika

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