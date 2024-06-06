OSMEK'in Gurur Sergisi - Son Dakika
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OSMEK'in Gurur Sergisi

Osmangazi Belediyesi'nin açtığı kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları eserlerin sergilendiği OSMEK'in yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü.

06.06.2024 16:33
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OSMEK'in gurur sergisi

Osmangazili kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları eserler görücüye çıktı

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin açtığı kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları her biri el emeği göz nuru eserlerden oluşan yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde bulunan kursiyerlerin 2023-2024 dönemi boyunca aldıkları eğitimlerle ürettikleri eserlerden oluşan yılsonu sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu. Osmangazi Belediyesi'nin vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla Halk Eğitim Merkezi ile her yıl ortaklaşa düzenlediği, OSMEK kurslarının 2023-2024 döneminin yıl sonu sergisinde kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı eserler sergilendi. Soğanlı Kültür Merkezi'nde açılan sergide, giyim, filografi, tezhip, ahşap yakma, resim, su kabak işlemeciliği, ev mefruşatı, geri dönüşüm, rölyef, deri, koza, örgü, iğne oyası, el nakışları, gümüş kazaz ve çini gibi alanlarda bin 500 el emeği eser sergiyi ziyaret edenlerin beğenisine sunuldu. Ayrıca bu yıl ilk defa adli kalem işleri, iş ve sosyal hayatta iletişim, liderlik eğitimi, girişimcilik eğitimi ve sağlık okur yazarlığı kursu açıldı. Düzenlenen sergiye Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, belediye meclis üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

"Bu kurslar çok değerli"

El emeği, göz nuru ve alın teri sonucu ortaya çıkarılan eserleri sergide görmekten mutlu olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bu kurslar çok değerli, bu kurslarda çok güzel eserler ortaya çıkartılıyor. Bugün burada çok önemli çalışmaları görmekteyiz. Ben bu kursta emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu yıl 311 kişi okuma yazma öğrendi"

Halk eğitim merkezi kurslarını açtıklarını belirten Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, "Bizi en çok sevindiren kursların başında, okuma yazma kursları geliyor. Okuma yazma bilmeyen kalmasın bu kursları açıyoruz. Bu yıl 311 kişiye okuma yazma öğrettik. Önceliğimiz bilgi, beceri, istihdama ve mesleki istihdama yönelik kurslar olacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından farklı branşlarda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, Soğanlı Kültür Merkezi fuaye alanındaki sergiyi gezdi.

Kaynak: İHA

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