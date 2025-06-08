Otizmli Genç Ressamın Başarısı - Son Dakika
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Otizmli Genç Ressamın Başarısı

08.06.2025 21:00
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Osmaniye'de otizmli Okan Mert Gönül, resimleri ile dikkat çekiyor, ressam olmayı hedefliyor.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'de ortaokul son sınıf öğrencisi otizmli genç, yaptığı akrilik ve karakalem resimleriyle dikkat çekiyor. Bir çok madalyası ve kupası olan Okan Mert Gönül, ressam olmak istiyor. Oğluyla gurur duyduğunu belirten anne Zübeyde Gönül, "Hayata tek başına biz olmadan da devam edebilmesi için çabalıyoruz" dedi.

Osmaniye'de yaşayan ortaokul son sınıf öğrencisi 15 yaşındaki otizmli Okan Mert Gönül, resim yapmaya ilk dedesinin resmini yaparak başladı. Annesinin ilgisiyle yeteneğini daha da geliştiren otizimli genç, sergi açtı ve bir çok madalya kazandı. Resim yeteneğini tuvallere yansıtan Mert Gönül'ün hedefi ise ressam olmak.

Oğlu Mert Gönül'ün her zaman destekçisi olacaklarını kaydeden anne Zübeyde Gönül şunları söyledi:

"Oğlum Okan Mert, otizmli, on beş yaşında şu an, resim yeteneği var. İkinci sınıfa giderken öğretmeninin, sürekli bir şeylerle ilgilenmesi ile 'bir kursa yönlendirin' demesi ile resim kursu bulduk orada başladı. Sonra çeşitli sebeplerden dolayı, korona, falan derken ara verdi. Birkaç yıldır tekrar devam ediyor. Akrilikte, karakalemde gayet iyi başarılı. Bu sene görsel sanatlar lisesi sınavına girecek, inşallah kazanırsa orada devam edecek.

"Onların da sosyal hayata katılabilmesi için böyle şeylere ihtiyacı var"

Hayalinde resim öğretmeni veya ressam olmak var. Bu çocukların da özel yeteneği olabiliyor. Biz sürekli arkasındayız elimizden geldiğince. Hayata tek başına biz olmadan da devam edebilmesi için çabalıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Sergisi oldu daha önce AVM'de, başarılı gayet ilgi gördü. Çeşitli madalyaları var yine sergiden okullardan. Kupası var. İnşallah daha iyi günleri olacak, o günleri görmeyi bekliyoruz. Otizmli çocukların ailelerine sesleniyorum: Herkesin bir yeteneği olabilir önemli olan bunu keşfedip açığa çıkarmak ve onları yetenekli olduğu konularda desteklemek. Onların da sosyal hayata katılabilmesi için böyle şeylere ihtiyacı var. Eve kapanmasınlar daha çok hayata dahil olsunlar. İnşallah onlar da daha iyi bir yere gelebilir."

"Ressam olacağım"

Okan Mert Gönül ise "6 yıldır resim çiziyorum, ilk resim çizişim dedemi çizdim. Sonra 12 yaşındayken akrilik boyaya geçtim. Küçük resimlerdi daha sonra büyük resimler çizmeye başladım. Oldukça güzel daha iyi yapacağım. AVM'de resim sergisi açtım. Ressam olacağım, ne olursa olsun ben asla pes etmem. Ben her şeyi çizerim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Otizmli Genç Ressamın Başarısı - Son Dakika

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