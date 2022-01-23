Otobüs kazasında hayatını kaybeden öğretmenin, öğrencileri ve velileri için çektiği video yürek sızlattı - Son Dakika

Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu otobüs şoförü Erol Çevikile, yolcular Cafer İzmirli ve Uğur Gökner hayatını kaybetti. 19 yolcu ise yaralandı.

ÖĞRENCİLERİ İLE ÇEKTİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Uğur Gökner'in öğretmen olduğu ve eşiyle birlikte otobüse bindiği, kazada yaralanan eşinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Van Erciş'te görev yapan ve yaklaşık 1 buçuk sene önce eş durumundan Tekirdağ Saray'a gelen öğretmen Gökner'in öğrencileri ve aileleri için çektiği videoları ortaya çıktı. Genç öğretmenin, öğrencileri için çektiği eğitim videoları ise yürekleri sızlattı.