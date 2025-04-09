Oturma Odasında Yangın Korkuttu - Son Dakika
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Yerel

Oturma Odasında Yangın Korkuttu

Kocaeli'de bir dairenin oturma odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

09.04.2025 17:29
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Oturma odasında korkutan yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir dairenin oturma odasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi. Yangın itfaiye ekiplerince sönülürken, oturma odası ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturma odasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sahipleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Yangının çekyatta başladığı belirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan bir kişi tedbir amacıyla ambulansa tedavi edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle oturma odası ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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