Öz: Öğretmenler bilgi çağının kandilleridir - Son Dakika

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, pandemi sonrası sürece dikkat çekti.

Yeni neslin inşasında eğitim ve öğretmenlerin büyük payı olduğuna işaret eden AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, pandemi sürecine dikkat çektiği mesajında; "Eğitimsiz ve öğretmensiz bir gelecek tasarlamak imkansızdır. Tüm dünyanın COVID-19 ile mücadele ettiği dönemlerde online dersleri sürdürerek geleceği inşa etmeye devam eden eğitim ordumuz, saygı ve hürmeti fazlasıyla hak etmektedir. Bu bakımdan cennet vatanımızın dört bir yanında ilim ve irfan öncüsü olarak görev yapan öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum. dedi.

"Bilgi çağının kandilleri"

Dünyanın gelişen teknolojiyle birlikte büyük bir değişim geçirdiğini anımsatan Başkan Öz, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişin hantallığını üzerinden atan ve bilgiye erişimin bir tık uzaklığa indiği bir çağı yaşamaktayız. Gelişen teknolojinin tanıdığı imkanlar sayesinde tam bir hız ve bilgi çağı içerisindeyiz. Globalleşen dünyada özümüzü, kültürümüzü kaybetmeden geleceğe koşmamızı sağlayan yegane ordu, geleceğimizi aydınlatan öğretmenlerimizdir. Genç beyinleri bilgi ile donatan, onlara sevgi ve saygıyı aşılayan, insanlık yararı için çalışmayı öğreten ve insan hayatına yön veren öğretmenlerimiz, sabır ve fedakarlık abideleridir. Bilgi çağını aydınlatan kandillerimiz olarak değerlendirebileceğimiz öğretmenlerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bu vesileyle ahirete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor ve eğitim ordumuzun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." - ERZURUM