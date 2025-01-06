Özalp'te Leylekler Soğuklara Direniyor

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Özalp'te iki leylek dondurucu soğuklara direniyor

VAN - Van'ın Özalp ilçesine bağlı Hacı Ali Mahallesi'ndeki baz istasyonu direğinde yuva kuran ve sonbaharda göç eden leyleklerden iki tanesi, bu yıl göç etmeyerek kışın dondurucu soğuğunda mahallede kaldı.

Hacı Ali Mahallesi sakinleri, yıllardır sürü halinde gelen ve baz istasyonu direğinde yuvalanan leyleklerin, sonbaharın gelmesiyle sıcak bölgelere göç ettiğini söyledi. Ancak bu yıl iki leyleğin mahallede kışlaması endişe oluşturdu. Mahallede yaşayanlar, "Her yıl bahar ayında leylekler sürü halinde gelir, yuvalarında sezonu geçirir ve havalar soğuyunca göç ederlerdi. Ama bu iki leylek gitmedi ve burada kaldı. Neden kaldıklarını bilmiyoruz. Hava çok soğuk, donacaklar diye endişeleniyoruz" dediler.

Leyleklerin, mahallede bulunan derede yiyecek aradıklarını da ifade eden mahalle sakinleri, leyleklerin bu şekilde hayatta kalmaya çalıştığını belirtti. Hacı Ali Mahallesi halkı, "Bu leylekler bizim misafirimiz, elimizden geleni yapacağız" diye konuştular.