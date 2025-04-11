Özbekistan\'da Kitap Tanıtımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk İdari Araştırmalar Vakfı (TİAV) iş birliğiyle Özbekistan'ın Semerkant kentinde

düzenlenen programla "Özbekistan: Devlet, Toplum ve Göç" kitabı tanıtıldı.

TİKA ve TİAV iş birliğinde "Özbekistan: Devlet, Toplum ve Göç" kitabının tanıtımı ve araştırma projesi Semerkant'ta gerçekleştirildi. Editörlüğünü Onur Ender Aslan'ın üstlendiği ve 14 akademisyenin katkı sunduğu kitap, Özbekistan'ı çok yönlü biçimde ele alıyor. Saha çalışmaları ve deneysel verilere dayanan eser, Türkiye'de bu alandaki en kapsamlı çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kitap tanıtım etkinliği, Özbek akademik çevrelerde yoğun ilgi gördü. Yerel yönetimlerle yapılan görüşmeler ve saha gözlemleri, ülkenin toplumsal yapısı ve kalkınma stratejilerine dair önemli veriler sundu. - ANKARA