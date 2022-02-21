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Özçetin, güven tazeledi - Son Dakika

Özçetin, güven tazeledi

21.02.2022 10:34
Özçetin, güven tazeledi

Kırkağaç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olağan kongresinde tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Mehmet Özçetin güven tazeledi.

Kırkağaç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olağan kongresinde tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Mehmet Özçetin güven tazeledi.

Kırkağaç Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Düğün Salonunda yapılan kongreye CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun yanı sıra siyasi parti ilçe başkanları, STK başkanları ile esnaflar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongre faaliyet raporlarının okunmasıyla devam etti. Yapılan konuşmaların ardından kullanılan 302 oyun 299'unu alan Mehmet Özçetin bir kez daha Kırkağaç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı oldu. 11 yıllık mevcut başkan Mehmet Özçetin, 4 yıllığına daha başkanlık görevini sürdürmeye hakkı kazandı.

Kırkağaç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Başkan Mehmet Özçetin, Yönetim Kurulu Üyeleri: Ali Yeşilkaya, Ömer Vardar, Zeynel Ermiş, Recep Öcay, Zafer Küçük, Volkan Aytanç, Hüsnü Harta, Sedat Boy."

Kongre sonrası bir açıklama yapan Özçetin "Kongremize katılan tüm esnaflarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Esnaflar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğim." dedi. - MANİSA

Özçetin, güven tazeledi
Özçetin, güven tazeledi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Kırkağaç, Manisa, Kongre, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özçetin, güven tazeledi - Son Dakika


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