Özel bireyler Başiskele sahilinde eğlendi - Son Dakika
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Özel bireyler Başiskele sahilinde eğlendi

16.05.2022 13:10
Özel bireyler Başiskele sahilinde eğlendi

Başiskele Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik düzenledi.

Başiskele Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlik düzenledi.

Başiskele sahilinde düzenlenen etkinliğe özel bireyler ve yakınları katıldı. Etkinlik alanında gezici tiyatro gösterileri ve maskotların eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, şişme park alanında da keyifli vakitler geçirdi. 7'den 70'e herkesin doyasıya vakit geçirdiği etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de etkinliğe katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. - KOCAELİ

Özel bireyler Başiskele sahilinde eğlendi
Özel bireyler Başiskele sahilinde eğlendi
Özel bireyler Başiskele sahilinde eğlendi
Özel bireyler Başiskele sahilinde eğlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel bireyler Başiskele sahilinde eğlendi - Son Dakika


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