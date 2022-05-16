Özel bireyler Kartepe'de eğlendi - Son Dakika
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Özel bireyler Kartepe'de eğlendi

16.05.2022 11:05
Özel bireyler Kartepe'de eğlendi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile etkinlikte bir araya gelen özel bireyler, eğlenceli anlar yaşadı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile etkinlikte bir araya gelen özel bireyler, eğlenceli anlar yaşadı.

Mustafa Kocaman, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel bireyler ile bir araya geldi. Yemek programı ile başlayan organizasyon, Kartepe turu yapılmasıyla devam etti. Başkan Kocaman ile sohbet etme imkanı bulan özel bireyler, çalan şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Etkinlik çerçevesinde Kartepe turu yaptıklarını ve keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen Başkan Kocaman, "Engelliler Haftası dolayısıyla ilçemizde eğitim alan kardeşlerimizle birlikte çok güzel zaman geçirdik. Engellilerimizin hayatımızın içerisinde olduğunu bilmeliyiz. Hayatın içerisinde engellerini hafifletmek için bizlere düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz, onlarla vakit geçirmek çok güzel" dedi. - KOCAELİ

Özel bireyler Kartepe'de eğlendi
Özel bireyler Kartepe'de eğlendi
Özel bireyler Kartepe'de eğlendi

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Engelliler Haftası, Mustafa Kocaman, Yemek Tarifi, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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