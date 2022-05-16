Özel bireylerden özel etkinlik - Son Dakika
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Özel bireylerden özel etkinlik

16.05.2022 19:02
Özel bireylerden özel etkinlik

Van'ın Erciş ilçesinde Engelli Haftası münasebetiyle düzenlenen program büyük ilgi gördü.

Van'ın Erciş ilçesinde Engelli Haftası münasebetiyle düzenlenen program büyük ilgi gördü.

Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlenen programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Özel bireylerin sahne aldığı program, büyük ilgi gördü. 'Her insan bir engelli adayıdır' temasının işlendiği programda, özel öğrenciler sergiledikleri performanslarıyla büyük alkış aldı. - VAN

Özel bireylerden özel etkinlik
Özel bireylerden özel etkinlik
Özel bireylerden özel etkinlik
Özel bireylerden özel etkinlik
Özel bireylerden özel etkinlik
Özel bireylerden özel etkinlik
Özel bireylerden özel etkinlik
Özel bireylerden özel etkinlik
Özel bireylerden özel etkinlik
Özel bireylerden özel etkinlik

YORUMLAR
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Engelli, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel bireylerden özel etkinlik - Son Dakika


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