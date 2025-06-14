Özgür Özel: Bayburt'ta Sözler Tutulmadı - Son Dakika
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Özgür Özel: Bayburt'ta Sözler Tutulmadı

14.06.2025 19:37
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayburt'ta mitingde Kop Tüneli ve havaalanı gibi vaatleri eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özel: "Verilip de tutulmayan sözler var, Kop Tüneli, havaalanı ne oldu?"

BAYBURT - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 yıl aradan sonra CHP mitingine ev sahipliği yapan Bayburt'ta, vatandaşlara hitap etti.

Özel, "Bayburt'ta verilmeyen sözler var" dediği Kop Tüneli'ne, Bayburt- Gümüşhane Havaalanı'na işaret ederek, işleri bitirmeyen Bayburt Group İnşat firmasının çalışmalarını ele aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri kapsamında Bayburt'a geldi. Özel, yaptığı konuşmada, şehrin kalkınması ve ulaşım ağının güçlendirilmesi için somut adımlar atacaklarını dile getirdi.

" Kop Dağı'ndaki tünel ne oldu? Havaalanı 6 yıldır bekliyor"

Özel, Bayburt'un coğrafi konumu ve ulaşım ihtiyaçlarına dikkat çekerek, yıllardır yapımı süren Kop Tüneli'nin önemine vurgu yaptı. Özel, "Verilip de tutulmayan sözler var. Tünel, ne oldu Kop Dağı'ndaki tünel. 2012 yılında temel attılar, 13 yıldır bitirmediler. Havaalanı 6 yıldır bekliyor. Baraj, Aydıntepe ilçesinin barajı Gümüşdamla yapılmadı, kaldı" dedi.

Sanayileşmek kadar çiftçiliğin de önemine değinen Özel, "Bayburt'ta kalkmayan kardan dolayı tüm tohumlar çürüdü, zararın telafisi lazım, destek lazım, kredi borçlarının kapatılması lazım. Bu sesleri birilerinin duyması lazım. Bu hafta mecliste Bayburt'un bütün sorunları meclis gündeminde olacak. Bayburtlu çiftçi, TBMM'de sesini duyuracak" şeklinde konuştu.

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlara ve emeklilere yönelik destek sözleri veren Özel, "Bayburt bugün tarih yazıyor, Bayburt'ta emekliler ve emekçiler omuz omuza ara zammı almanın mücadelesini veriyor" ifadelerini kullanarak, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğine ısrarla vurgu yaptı. CHP lideri, yoğun yağmur altında gerçekleştirdiği mitingde, "Bu kadar yağmuru yediniz ayrılmadınız, Allah sizden razı olsun. Tüm gençler hayallerini dışarıda değil, Türkiye'de, Bayburt'ta kuracak. Bu toplum artık huzur bulacak şeklinde konuştu.

Özel, mitingin ardından Erzincan'a hareket etmek üzere Bayburt'tan ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özgür Özel: Bayburt'ta Sözler Tutulmadı - Son Dakika

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