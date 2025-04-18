Özgür Özel: "Maliyeti hepimize. Şimdi bunun oluşturacağı diğer etkilerle, diğer maliyetlerle uğraşacağız"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Aylarca durup durup gıdım gıdım düşürülen faiz dün 3,5 puan artırılmak zorunda kaldı. Maliyeti hepimize. Şimdi bunun oluşturacağı diğer etkilerle, diğer maliyetlerle uğraşacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Özel, "Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Gül Çiftci, Grup Başkanvekilimiz Murat Emir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte Sayın Danıştay Başkanımız Zeki Yiğit'e gecikmiş bir nezaket ziyaretinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Özel, basın mensuplarınca Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali konusunun görüşmede gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Biz bu görüşmeyi Sayın Danıştay Başkanımızla sıcak tartışmaların ya da yargı konularının değerlendirileceği bir görüşme olarak ele almadık. Bu doğru da olmaz. Ancak tabii bugün diplomanın iptalinin birinci ayı dolmuştur. Bu konuda biz halen daha bekliyoruz. Çünkü şu anda diploma iptal edilmedi. Diplomayı iptal ettiklerini söylediler ancak bunu tebliğ etmediler. Tebliğ ettiklerinde saatler, günler içinde bu hukuksuz işlemin iptali için idari yargı mercilerine başvuruda bulunacağız."

"Öldürdükleri kişi başına 5 gün yattılar"

Gazetecilerin "ÇHD Onursal Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın 7 yıl sonra tahliye edilmesi ve 24 saat geçmeden yeniden tutuklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna cevap veren Özel, "Ben Selçuk Kozağaçlı'yı Manisa Soma davasında 301 evladımız hayatını kaybetmişken, beş parası olmayan ailelere beş kuruş talep etmeden, bakın Türkiye'nin en iyi ceza avukatları en pahalı ciplerine bindiler, geldiler. Oralarda çeşitli şeyler konuştular. Bir kuruş talep etmeden o davayı Can Atalay'la birlikte götüren kişidir. O yüzden biz kendisinden Soma'daki mağdurlar olarak ve bu meseleye inananlar olarak razıyız. Soma davasında önce çok doğru bir karar verilmişti, sonra Yargıtay bu kararı beş sıfırla onamıştı. Birileri Yargıtay'daki o daireye müdahale edip, üç üyesini değiştirip, yeniden itiraz edip bu sefer üçe iki Soma davasını bozdular ve hepimizin yüreğini sızlatan o karar çıktı. Öldürdükleri kişi başına 5 gün yattılar çıktılar ve kurtuldular. Soma davasından şu anda içeride olan kimse yok. O geceyi hatırlayın. 'Unutursak yüreğimiz kurusun' deyip bir ay ağladı herkes televizyonları başında. Ama iki kişi yatıyor Soma davasında. İki tane cabbar, cevval avukat" ifadelerini kullandı.

"Maliyeti hepimize"

Faiz artırımı kararını değerlendiren Özel, "Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulacak diye kendince diplomasını iptal ettirerek yalan yere terör örgütüne destek yaftası yapıştırarak, olmadık davalar açarak, Ekrem İmamoğlu'nu alıp hapse tıkarak, Silivri'ye koyarak bütün dünyaya dediler ki, 'Ey dünya, bizim iyi yönetim gibi bir derdimiz yok. Bizim ülkemizde devletin verdiği hiçbir kağıdın değeri yok. Ne mazbatanın var ne diplomanın var. Bizim buradan örneğin arsa alıp fabrika kuracaksan tapunun da kıymeti yok. Hazine bonomuzu satın alacaksan, onun da kıymeti yok. Bizim borsada kağıdın varsa, ya İstanbul'u yöneten adamın 35 yıllık diplomasını iptal etmişim, senin 35 gün önce aldığın hisse senedini mi kabul edeceğim. Onun da kıymeti yok.' Ne oldu? Panik halinde borsadan çıkışlarla borsa 35 milyar kaybetti. Panik halinde dövize yöneliş ve artan o dövizi baskılamak için şimdi 50 milyara varan rezerv yakışları. Ne oldu? Senelerdir emekliye zam vermez, asgari ücretliyi açlık sınırında çalıştırır, çiftçiyi maliyetinin altında ürününü satmaya zorlar. Bunların hepsine yaptıkları, bu sebeple biriktirdikleri, güya kemer sıktırdıkları kişilere verilmeyen paraları bir gecede Ekrem İmamoğlu için feda ettiler. Onu engellemek için. Sonuç? Aylarca durup durup gıdım gıdım düşürülen faiz, dün 3,5 puan artırılmak zorunda kaldı. Maliyeti hepimize. Şimdi bunun oluşturacağı diğer etkilerle, diğer maliyetlerle uğraşacağız" dedi.

"O resmi koymak isteyenleri alnından öpüyoruz"

Hava kuvvetlerinde bazı pilotların kollarına Mustafa Kemal Atatürk imzalı bir yama takmak istedikleri ama mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle engellenmek istendiği iddiaları hakkında da konuşan Özel, " Konya'daki meselede bu ifadeler doğruysa, teğmenlere yapılan saygısızlık, teğmenlere yapılan haksızlık kadar fena bir durumdur. 'İstikbal göklerdedir' demiş. Onun işaret ettiği yerde geleceğini gören kahraman Türk subayları, bu gösteri uçuşunun çekimi yapılırken kendilerine hepimizin istikbali için, geleceği için gökleri vasiyet eden Ata'larına uymuşlar pilot olmuşlar, ölümü göze almışlar, bizi savunuyorlar. Hepimizin göğsünü kabartıyorlar. 'İstikbal göklerdedir' diyen Atalarının resmini buraya koymak istemişler. O resmi koymak isteyenleri alnından öpüyoruz. O resmi koydurtmayanların da günü gelince alnını karışlayacağız. Nasıl demiştim ki teğmenleri ordudan atanlar için, 'Bir gün teğmenler gelecek, onları atanlar gidecek. Teğmenleri alnından öpüyoruz. Bu kararı alanların alnını karışlayacağız' diye, aynı noktadayız. Bu konuda bir santim geri gitmeyiz" diye konuştu.