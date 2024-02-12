Pakistan\'da Seçim Protestoları Devam Ediyor

Pakistan'da genel seçimde hile yapıldığı iddiasıyla protestolarına devam eden eski Başbakan Imran Khan destekçileri, Peşaver-İslamabad Otoyolu'nu trafiğe kapattı.
Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan genel seçimin ardından eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekçileri, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla protestolarına devam ediyor. Üç gündür ülke genelinde protestolarını sürdüren Khan destekçileri, Karaçi'de Cemaat-i İslami (JI) Partisi ile ortak oturma eylemi düzenlerken, Peşaver'de Peşaver-İslamabad Otoyolu'nu trafiğe kapattı. Lahor'da ise yaklaşık 200 PTI destekçisinden oluşan grup, polisin coplu müdahalesi sonrası dağıldı. Khan destekçileri, sık sık Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif ile sandık görevlileri aleyhinde sloganlar attı.
PTI, 264 sandalyeli mecliste 92 sandalye kazanarak, seçimde en fazla sandalye kazanan parti olurken, hiçbir parti hükümeti kurmak için gerekli olan 135 sandalye sayısına ulaşamadı. PML-N ise 79 sandalye kazanarak seçimde ikinci oldu. Şerif'in koalisyon hükümeti için seçimde 54 sandalye kazanan Bilawal Butto Zardari'nin liderliğindeki Pakistan Halk Partisi (PPP) ile ittifak görüşmeleri yaptığı ifade edildi. - İSLAMABAD
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine yüzde 50 ile yüzde 150 arasında bir zam gelmesi bekleniyor ve düzenlemenin Mart ayında TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Buna göre ikramiyeler, net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürülmesi ve Levent'in ise teklife olumsuz yanıt vermesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ''Kurumsal düzeyde Haluk Levent'e teklif götürmedik'' derken Haluk Levent'ten ikinci bir açıklama geldi. Levent, ''Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk.'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.
Kayserispor-Beşiktaş maçının 56. dakikasında Ernest Muçi'nin şutu savunmadan geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular, topa elle müdahale edildiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak hakem Kadir Sağlam, VAR ile de görüştükten sonra oyunu sürdürme kararı verdi. Bu karar sonrası Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulundu.
İzmir'in Çiğli ilçesinde konkordato ilan edilen bir tekstil fabrikasının ortağı olan şahıs, işçilerle konuşmak için gelen Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz'ü tabancayla bacağından vurdu. Yaralı Alagöz hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.
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Adana Büyükşehir Belediye binasında belediye çalışanı M.G. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Başkan Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük hastanede hayatını kaybetti.
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