Pakistan'da Seçim Protestoları Devam Ediyor - Son Dakika
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Pakistan'da Seçim Protestoları Devam Ediyor

Pakistan\'da Seçim Protestoları Devam Ediyor

Pakistan'da yapılan genel seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla protestolarını sürdüren eski Başbakan Imran Khan destekçileri, Peşaver-İslamabad Otoyolu'nu trafiğe kapattı. PTI, seçimde en fazla sandalye kazanan parti olmasına rağmen hükümet kurmak için gerekli sandalye sayısına ulaşamadı.

12.02.2024 18:44  Güncelleme: 18:46
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Pakistan'da genel seçimde hile yapıldığı iddiasıyla protestolarına devam eden eski Başbakan Imran Khan destekçileri, Peşaver-İslamabad Otoyolu'nu trafiğe kapattı.

Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılan genel seçimin ardından eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekçileri, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla protestolarına devam ediyor. Üç gündür ülke genelinde protestolarını sürdüren Khan destekçileri, Karaçi'de Cemaat-i İslami (JI) Partisi ile ortak oturma eylemi düzenlerken, Peşaver'de Peşaver-İslamabad Otoyolu'nu trafiğe kapattı. Lahor'da ise yaklaşık 200 PTI destekçisinden oluşan grup, polisin coplu müdahalesi sonrası dağıldı. Khan destekçileri, sık sık Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif ile sandık görevlileri aleyhinde sloganlar attı.

PTI, 264 sandalyeli mecliste 92 sandalye kazanarak, seçimde en fazla sandalye kazanan parti olurken, hiçbir parti hükümeti kurmak için gerekli olan 135 sandalye sayısına ulaşamadı. PML-N ise 79 sandalye kazanarak seçimde ikinci oldu. Şerif'in koalisyon hükümeti için seçimde 54 sandalye kazanan Bilawal Butto Zardari'nin liderliğindeki Pakistan Halk Partisi (PPP) ile ittifak görüşmeleri yaptığı ifade edildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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