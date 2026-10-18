Ameliyat sonrası ilk kez ortaya çıktı! Papa 14. Leo, meydanda halka seslendi

Papa 14. Leo, geçirdiği akciğer kanseri ameliyatının ardından günler sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Meydanda toplanan binlerce kişi Papa’yı “Yaşasın Papa” sesleriyle karşıladı.

ROMA’DAKİ HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Papa 14. Leo, akciğer kanseri nedeniyle geçen hafta salı günü ameliyat olmuştu. Ameliyatta akciğerinin bir bölümü alınan Papa, dün Roma’daki Agostino Gemelli Hastanesi’nden taburcu edildi.

MEYDANDA COŞKUYLA KARŞILANDI

Geleneksel Angelus duasını gerçekleştirmek ve konuşmasını yapmak üzere Apostolik Sarayı’nın penceresine çıkan Papa, Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

“FAALİYETLERİME KADEMELİ OLARAK YENİDEN BAŞLAYACAĞIM”

Angelus duasının ardından konuşan Papa 14. Leo, “Bu günlerde benim için dua eden herkese teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, bu hassas süreci atlattıktan sonra faaliyetlerime kademeli olarak yeniden başlayacağım” ifadelerini kullandı.