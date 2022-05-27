Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta Kırklareli'nde - Son Dakika
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Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta Kırklareli'nde

27.05.2022 19:18
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta Kırklareli'nde

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ve beraberindeki heyet Kırklareli'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ve beraberindeki heyet Kırklareli'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta ve beraberindeki heyet Kırklareli'nde TRAKYAKA Yatırım Destek Ofisine ziyarette bulundu. Peralta ve beraberindekileri heyeti TRAKYAKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji karşıladı. Ziyarette Beji, Peralta ve beraberindeki Paraguay- Türkiye Ticaret Konseyi Başkanı Rodrigo Samaniego ile Sağlık ve Spor Ateşesi Alexis İnvernizzi'ye yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Peralta iki ülkenin güzel bağ kurduğunu belirterek Kırklareli'nde olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Ben buraya tanımadığım şehri ziyaret etmeye geldim ve çok mutluyum. Ben buraya Paraguay-Türkiye Ticaret Konseyi Başkanına eşlik etmek için geldim. Kendisi sadece özel firmaların gelişimi için değil tüm Paraguay gelişimine kendisine sorumlu hisseden bir kişi. Kırklareli'nin Bizim ihtiyacımız olan şey özel sektörün desteği. Bu sebeple buradayız. Ekolojik turizm alanında da yatırımlarla ilgili çalışmalar yapmak istiyoruz. Tarım, tekstil, sağlık ve eğitim alanında da çalışmalar yürütmek istiyoruz" dedi.

Paraguay-Türkiye Ticaret Konseyi Başkanı Rodrigo Samaniego ise Kırklareli ve Paraguay Ticaret Odaları arasında yapılabilecek şeylerden ötürü iyi izlenimlerimiz mevcut olduğunu vurgulayarak "Önemli noktaları ve daha fazla geliştirilecek olan noktaları daha fazla öğrenmek sizlerden dinlemek isterim. Bir yatırım fırsatı aynı zaman da ticaret fırsatın da dönüşüyor. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Emre Beji de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Heyet daha sonra Armağan köyüne gitti. - KIRKLARELİ

Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta Kırklareli'nde
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta Kırklareli'nde
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta Kırklareli'nde
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta Kırklareli'nde
Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta Kırklareli'nde

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Peralta Kırklareli'nde - Son Dakika


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