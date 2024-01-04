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Paraguay ve Gana Büyükelçileri Osmaneli'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Paraguay ve Gana Büyükelçileri Osmaneli'yi Ziyaret Etti

Paraguay Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy ve Gana Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren, Osmaneli'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Osmaneli MYO Aşçılık Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencilerin hazırladığı Osmanlı ve Osmaneli mutfağı yemek örnekleri tattırıldı. Heyete Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir de eşlik etti. Başkan Şahin, ziyaretin ardından teşekkürlerini iletti.

Paraguay ve Gana Büyükelçileri Osmaneli\'yi Ziyaret Etti
04.01.2024 - 12:07,
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Paraguay Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy ve Gana Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren Osmaneli ziyaret etti.

İkili, Osmaneli MYO Aşçılık Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencilerin hazırladığı Osmanlı ve Osmaneli mutfağı yemek örneklerini tattı. Heyete Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir'de eşlik etti. Başkan Şahin, "Büyükelçi Armağan İnci Ersoy ve Özlem Gülsün Ergün Ulueren ilçemizde bir takım ziyaret yaptı. Ardından kendilerine Osmanlı ve Osmaneli mutfağı yemek örneklerini tattırdık. Osmaneli ilçemize her zaman değer veren ve birçok projede birlikte hareket ettiğimiz BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Baydemir'e ilçem adına teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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