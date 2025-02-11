Park Afyon\'da Keyifli Pizza Atölyesi

Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde toplam 120 kişinin katılımıyla keyifli bir pizza workshop (atölye) etkinliği gerçekleştirildi.
Fornarina Napoli Pizza ve Park Afyon iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kendi pizzalarını hazırlama deneyimi yaşadı. Her çiftin kendine özel tarifler oluşturduğu workshop etkinliği, alışveriş merkezi ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü. Katılımcılar, pizza yapımının püf noktalarını öğrenirken, kendi damak tatlarına uygun lezzetleri keşfetme fırsatı buldu.
Etkinlik, iki gün boyunca 13: 00, 15: 00 ve 17: 00 saatlerinde olmak üzere üç ayrı seansta gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR
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