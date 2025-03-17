Park halindeki lüks araç yandı

BALIKESİR - Balıkesir'de şehirler arası otobüs terminaline yakın alanda park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesi Ayşebacı Mahallesi girişi şehirlerarası otobüs terminali yanındaki boş arazide park halindeki 10 ANM 266 plakalı araçta yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.