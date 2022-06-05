Patili dostlarıyla koştular - Son Dakika
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Patili dostlarıyla koştular

05.06.2022 14:09
Patili dostlarıyla koştular

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Patili Dostlar Koşusu, Kültürpark'ta yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Patili Dostlar Koşusu, Kültürpark'ta yapıldı.

Rekabetin ve sıralamanın olmadığı Patili Dostlar Koşusuna 100 köpek sahipleriyle katıldı. Renkli görüntülere sahne olan koşu; engelli, küçük ve büyük ırk olmak üzere üç kategoride yapıldı. Yaklaşık 500 metrelik koşuya katılan patili dostlara anı madalyaları ve hediyeler dağıtıldı.

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Patili dostlarıyla koştular
Patili dostlarıyla koştular
Patili dostlarıyla koştular

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Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Patili dostlarıyla koştular - Son Dakika

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