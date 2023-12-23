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Pazaryeri Belediyesi Sokakları Yeniliyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından onarımı yapılacak sokaklar tespit edilerek, çalışmalar gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kar yağışlarının etkisini göstermediği bu dönemde halkın zorlanmaması için yeni yollar açtıklarını belirtti.

Pazaryeri Belediyesi Sokakları Yeniliyor
23.12.2023 - 10:13,
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından onarımı yapılacak sokaklar tespit edilerek, çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Pazaryeri Belediye kış öncesi sokak aralarında onarımı yapılacak olan yerleri tespit ederek, o bölgeleri onarılıp, düzenleniyor. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu yıl kar yağışlarının etkisini göstermediğini belirterek, kar veya yağmur yağışına karşı halkın zorlanmayacağı yeni yollar açtıklarını söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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