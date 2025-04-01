Pazaryeri'nde Ayhan Yiğit'e Son Görev - Son Dakika
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Pazaryeri'nde Ayhan Yiğit'e Son Görev

Pazaryeri\'nde Ayhan Yiğit\'e Son Görev

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, uzun yıllar belediyede görev yapmış Ayhan Yiğit, düzenlenen cenaze töreniyle ebedi yolculuğuna uğurlandı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Yiğit'in insanlığa katkılarını andı.

01.04.2025 16:53  Güncelleme: 16:59
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, uzun yıllar belediyede görev yapmış ve halk tarafından sevilen Ayhan Yiğit'i ebedi yolculuğuna uğurladı.

Pazaryeri Belediyesi'nde 17 yıl boyunca greyder operatörü ve çeşitli birimlerde görev alan Yiğit, geçtiğimiz yıl emekli olmuştu. Yiğit'in vefat haberi, ilçede büyük bir üzüntü yaşatırken, cenazesi Pazaryeri'nde düzenlenen törenle Bursa'da toprağa verildi.

Cenazeye, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in yanı sıra çok sayıda belediye personeli ve vatandaş katıldı. Başkan Tekin törende yaptığı konuşmada, "Pazaryeri'nden ve bu dünyadan güzel bir insan geçti. Mekanın cennet olsun Ayhan abi. Biz senden razıydık, Allah da senden razı olsun. Peygamber Efendimize komşu eylesin seni" ifadelerini kullandı.

Ayhan Yiğit'in çalışkanlığı ve samimiyetiyle ilçede bıraktığı iz, mesai arkadaşları ve sevenleri tarafından övgüyle dile getirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazaryeri'nde Ayhan Yiğit'e Son Görev - Son Dakika

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